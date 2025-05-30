Минэкономики Беларуси наблюдает "позитивную динамику" показателей по банкротствам в регионах

По данным Департамента по санации и банкротству, на 1 апреля 2025 г. процедуры несостоятельности и банкротства применялись к 1217 субъектам хозяйствования. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Как отметил директор Департамента Юрий Тараканов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается "позитивная динамика" показателей по ряду регионов и отраслей.

Так, доля субъектов хозяйствования в общем количестве дел о банкротстве снизилась в четырех регионах страны: в Витебской области – на 10,3%, Гомельской – на 5,3%, Брестской – на 3,7%, Гродненской областях – на 3,2%.

Число дел о несостоятельности уменьшилось в Гомельском регионе – на 4, в Минске – на 3.

Сократилось количество дел о несостоятельности по основным видам экономической деятельности: в торговле – на 50,0%, строительстве – на 33,3%, промышленности – на 8,7%.