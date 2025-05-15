В Беларуси проанализировали степень риска наступления банкротства госорганизаций

В Беларуси наблюдается устойчивый тренд по снижению количества организаций, требующих финансового оздоровления. Об этом заявил сегодня, 15 мая, директор Департамента по санации и банкротству Юрий Тараканов, комментируя результаты проведенного поквартального анализа степени риска наступления банкротства госорганизаций.

По его мнению, зафиксированная динамика свидетельствует о действенности применения механизмов урегулирования неплатежеспособности.

«По итогам 2024 года доля организаций, требующих применения мер по предупреждению несостоятельности снизилась по сравнению с началом действия нового закона «Об урегулировании неплатежеспособности» (с 1 октября 2023-го) на 3,6%», - сказал чиновник, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Он отметил, что этот показатель существенно улучшился в Могилевской (на 9%, в том числе по коммунальным организациям – на 9,7%) и Витебской (на 5%, в том числе по коммунальным организациям – на 5,2%) областях. Максимальное снижение по республиканским организациям – в Брестской (на 3%) и Витебской (на 2,6%) областях.

«Своевременное применение мер оздоровления позволило сократить количество организаций, требующих оздоровления, в сельском хозяйстве (на 15,4%), промышленности (на 14,3%), строительстве (на 13,2%)», – резюмировал директор Департамента.