В результате выборов во Франции левые заняли первое место, ультраправые стали третьими

По итогам результатов второго тура досрочных парламентских выборов во Франции альянс левых одержал победу, в то же время второе место получил пропрезидентский блок, тогда как правопопулистское "Национальное объединение" с соратниками оказался на третьем месте. Об этом пишет Reuters.

Министерство внутренних дел страны сообщило, что левый "Народный фронт" получил 182 места, блок пропрезидентских сил Эмманюэля Макрона "Вместе" – 168, а ультраправое "Национальное объединение" Марин Ле Пен и ее союзников – 143.

Лидер "Непокоренной Франции" из альянса левых Жан-Люк Меланшон уже заявил, что президент Эмманюэль Макрон должен пригласить "Новый народный фронт" управлять страной.

Председатель партии Макрона Стефан Сежурне отметил, что готов работать с основными партиями, но исключил любое соглашение с политической силой Меланшона.

Сам президент Франции заявил, что будет ждать, пока новый состав парламента найдет какую-то "структуру", чтобы решить, каким будет его следующий шаг.

Официальные результаты в целом совпали с результатами экзитполов, которые опубликовали накануне.

Они являются сенсационными, поскольку последние опросы свидетельствовали, что "Нацобъединение" если и не получит абсолютного большинства, то все же станет партией с наибольшим представительством в парламенте.

В первом туре "Национальное объединение" и их соратники набрали больше всего голосов, со значительным отрывом от пропрезидентского блока.