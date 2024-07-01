Ультраправые побеждают на досрочных парламентских выборах во Франции

Правопопулистское "Национальное объединение" и их соратники набрали больше всего голосов в первом туре досрочных парламентских выборов во Франции 30 июня, со значительным отрывом от пропрезидентского блока. Такие данные сообщило Министерство внутренних дел.

Более 10,6 млн французских избирателей поддержали кандидатов от "Национального объединения" и их соратников, что обеспечило им первенство с 33,14%. С этим результатом партия, по сравнению с предыдущими выборами в парламент, увеличила результат в 2,5 раза. Впрочем, если не учитывать кандидатов-соратников, "Нацобъединение" само по себе получило 29,24%, сообщает BFMTV

Вторыми с результатом 27,99% пришел блок левых сил "Новый народный фронт", за них проголосовали почти 9 миллионов избирателей. Это существенно больше, чем 5,8 млн за альянс Nupes на выборах 2022 года.

Пропрезидентский блок вместе получает 20,04%.

Правые "Республиканцы" получили лишь 6,57% голосов, а вместе с другими правыми кандидатами – 10,23%.

Во Франции действует мажоритарная избирательная система, согласно которой кандидат побеждает только в случае получения абсолютного большинства голосов.

Там, где этого не произошло, проходит второй тур, он назначен на 7 июля. В нем участвуют все кандидаты, которые в первом туре получили голоса не менее 12,5% зарегистрированных избирателей. Побеждает тот, кто наберет больше всего голосов.

В зависимости от того, какими будут результаты второго тура голосования, "Нацобъединение" может получить от 255 до 295 мандатов (абсолютное большинство составляет 289 мест из 577), альянс левых – от 120 до 140, пропрезидентский блок "Вместе" – от 90 до 125.

Обнародованные еще вечером результаты экзитполов показали очень похожие результаты. Явка на этих выборах достигла рекордного показателя 69%.

Между тем во Франции люди вышли на протест, недовольные результатами досрочных выборов, на которых лидирует партия Марин Ле Пен

Наиболее масштабные акции прошли в Париже, Нанте и Лионе. Сторонники левых, партия которых заняла второе место, поджигают дымовые шашки и запускают фейерверки.

Партия Ле Пен ранее обещала направить силы на борьбу с мигрантами в ЕС и блокировать помощь Украине. Политсила Макрона, по предварительным результатам первого тура, занимает третье место. По итогам голосования ни одна из партий не получает абсолютного большинства для формирования правительства без коалиции.