Поставки Tesla впервые падают второй квартал подряд

В июньском квартале поставки упали на 3,7%, и это первый случай, когда ведущий производитель электромобилей продемонстрирует два квартала падения подряд. Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что компания поставит 438 019 автомобилей за период с апреля по июнь, согласно средней оценке, основанной на прогнозах 12 аналитиков, семь из которых снизили свои ожидания за последние три месяца.

Планируется, что производитель электромобилей объявит результаты во вторник.

Tesla сталкивается с жесткой конкуренцией в Китае и медленным спросом из-за нехватки доступных новых моделей.

К этим проблемам добавляется переход потребителей на более дешевые бензиново-электрические гибридные транспортные средства.

В январе 2024 года компания предупредила, что рост поставок в этом году будет "заметно ниже" поскольку эффект от многомесячного снижения цен ослабевает.

В этом году акции Tesla потеряли четверть своей стоимости, что сделало ее одним из худших показателей в S&P 500, несмотря на апрельский прогноз Маска о том, что Tesla сможет увеличить продажи в этом году.

Илон Маск сократил расходы, в том числе за счет массовых увольнений.

Некоторые аналитики ожидают, что в этом году компания зафиксирует первое годовое падение продаж.

В сообщении говорится, что продажи Tesla были особенно слабыми в Европе: в мае они упали на 36% из-за сокращения субсидий на электромобили и низкого спроса со стороны операторов автопарков, на которые приходилась почти половина продаж компании в регионе в прошлом году.

В апреле Маск заявил, что Tesla представит "новые модели" позже в этом году, в том числе доступные по цене, но не предоставил никаких подробностей о ценах.