Последнее обновление: 27.07.2021 14:12

Чистая прибыль Tesla за квартал впервые превысила 1 млрд долларов

Категории: США Tesla

Чистая прибыль американского производителя электромобилей Tesla за один квартал впервые превысила миллиард долларов.

Сумму в 1,14 млрд долларов компания заработала с 1 апреля по 30 июня, говорится в отчете Tesla, опубликованном в понедельник, 26 июля.

Это примерно в 10 раз превышает прибыль Tesla во втором квартале прошлого года. Выручка компании за второй квартал 2021 года удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила почти 12 миллиардов долларов.

Кроме того, во втором квартале фирма Илона Маска достигла рекордных показателей по количеству произведенных и поставленных электромобилей. Компания поставила заказчикам 201304 машины и произвела 206421 - больше, чем когда-либо за один квартал с момента основания Tesla в 2003 году.

В компании также сообщили об успехах в строительстве гигафабрики в муниципалитете Грюнхайде недалеко от Берлина и еще одного завода в американском штате Техас. Планируется, что первые электрокары Model Y сойдут с конвейера этих заводов уже в текущем году.

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