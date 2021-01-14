Власти США призвали Tesla отозвать 158 тыс. электромобилей

Национальное управление по безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) США призывает Tesla Inc отозвать примерно 158 тысяч электромобилей из-за опасений насчет их безопасности.

Речь идет о седанах класса "люкс" Model S, выпущенных в 2012-2018 годы, и кроссоверах Model X 2016-2018 годов производства. NHTSA утверждает, что тачскрины автомобилей могут приходить в негодность из-за исчерпания емкости чипов памяти после нескольких лет использования, что сказывается на таких функциях безопасности, как устранение запотевания стекол и работа камер заднего вида, сообщает Интерфакс со ссылкой на The Wall Street Journal.

Регулятор отмечает, что Tesla пыталась решить проблему с помощью программных обновлений, однако этих мер недостаточно. В соответствии с федеральным законодательством, производители автомобилей обязаны отзывать продукцию для устранения дефектов, влияющих на безопасности.

В письме Tesla управление отметило, что другие автопроизводители ранее отзывали машины из-за проблем с тачскринами.

В NHTSA сообщили, что Tesla предоставила данные, согласно которым подобные дефекты были выявлены примерно у 12,6 тыс. электромобилей. Среди электромобилей, произведенных в 2012-2015 гг., доля машин с дефектами составляет около 15%. Компания подтвердила, что со временем все тачскрины выйдут из строя.

В компании не ответили на запрос комментария для WSJ. Глава Tesla Илон Маск ранее подчеркивал, что компания сконцентрирована на вопросах безопасности. Маск также жаловался на то, что компания привлекает слишком большое внимание из-за проблем, с которыми сталкиваются и другие автопроизводители.

Несмотря на относительно небольшое количество автомобилей, которые подлежат отзыву, для Tesla оно существенно. В прошлом году глобальные продажи компании составили около 500 тыс. автомобилей, из них в США было продано 205,6 тыс., свидетельствуют данные Motor Intelligence. Tesla не раскрывает данных по отдельным странам и регионам.

Компания не обязана отзывать автомобили, однако если она откажется принимать меры, ей придется объяснить свое решение, отметило NHTSA в письме Tesla. Регулятор может довести дело до общественных слушаний и в конечном итоге потребовать отзыва в судебном порядке.

По мнению аналитика Guidehouse Insights Сэма Абуэльсамида, отзыв автомобилей может стоить Tesla $300-500 млн.

В 2018 году компания отозвала 123 тыс. электромобилей Model S в связи с возможными проблемами с усилителем руля.