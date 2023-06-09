Последнее обновление: 09.06.2023 13:13

Tesla планирует выпускать 375 тысяч пикапов Cybertruck в год

Категории: США Tesla

Американская Tesla намерена ежегодно производить 375 тысяч пикапов Cybertruck, пишет Electrek со ссылкой на сообщения компании поставщикам.

Предсерийные образцы появятся к концу августа, отмечает сетевое издание. Глава Tesla Илон Маск ранее сообщал, что продажи Cybertruck начнутся в этом году и могут составить 250-500 тысяч единиц в год. Ближе к концу третьего квартала ожидается мероприятие, посвященное началу поставок. При этом официальный старт выпуска запланирован на начало октября.

Аналитики прогнозируют, что объемы производства составят менее 100 тыс. единиц в 2024 году и около 240 тыс. единиц к 2027 году, указывает Barron's. Согласно данным неофициального ресурса Tesla Reservation Tracker, число предварительных заказов на электропикап превышает 1,8 млн., передает Интерфакс.

Представленный в 2019 году Cybertruck ориентирован на рынок Северной Америки и будет выпускаться на заводе Tesla в Остине (штат Техас).

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