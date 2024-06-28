МВФ призвал США решить проблему чрезмерного роста госдолга

Международный валютный фонд (МВФ) призывает США срочно решить проблему чрезмерного роста госдолга и дефицита бюджета, поскольку это усиливает риски для экономики страны и мира в целом.

"Существует настоятельная необходимость обратить вспять продолжающийся рост соотношения государственного долга к ВВП", - говорится в сообщении по итогам ежегодного пересмотра состояния экономики страны по статье IV устава МВФ.

Прогнозируется, что дефицит бюджета и долг госсектора по отношению к объему ВВП в среднесрочной перспективе останутся значительно выше прогнозов, которые делались до пандемии. При сохранении текущей политики ожидается, что госдолг будет неуклонно увеличиваться и превысит 140% ВВП к 2032 году.

В сообщении говорится, что "политикам необходимо тщательно рассмотреть вопрос о повышении" ряда налогов, в том числе на доходы людей, зарабатывающих менее $400 тыс. в год, а также о реформировании программ соцвыплат.

Несмотря на достигнутый к сегодняшнему дню значительный прогресс в возвращении инфляции к целевому уровню в 2%, Федеральной резервной системе следует подождать со снижением базовой ставки по крайней мере до конца 2024 года, полагают в фонде.

МВФ прогнозирует рост реального ВВП США в текущем году на 2,6%, в следующем году - на 1,9%, в 2026 году - на 2%, в 2027-2029 годах - на 2,1%.

Безработица, как ожидается, в 2024 году составит 4,2%, в последующие два года - 4,3%, в 2027 году - 4,2%, в 2028 году - 4%, в 2029 году - 3,9%.

Базовая процентная ставка ФРС на конец этого года предполагается на уровне 5,1% годовых, следующего года - 4,1%, 2026 года - 3,1% и 2,9% в последующие три года.