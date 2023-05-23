Последнее обновление: 23.05.2023 08:42

Байден и Маккарти оптимистично обсудили потолок госдолга США

Категории: США Госдолг

Президент США, демократ Джо Байден и спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти провели новый раунд переговоров о повышении потолка госдолга, то есть о предотвращении дефолта США и, возможно, огромных проблем для экономики всего мира.

Результатов по-прежнему нет, но в заявлениях после прозвучали нотки оптимизма.

“Я думаю, мы договоримся. Мы с Байденом будем вести переговоры каждый день, пока не придем к соглашению”, - сказал спикер Палаты представителей.

С оптимистичным заявлением по итогам переговоров о повышении потолка госдолга вслед за Маккарти выступил и президент Байден, передает BBC.

"Мы еще раз подчеркнули, что вопрос о дефолте не стоит, и единственный вариант действий для нас - это переговоры с добрыми намерениями и двухпартийное соглашение", - говорится в заявлении Байдена.

Сейчас потолок госдолга у США уже составляет $31,4 трлн.

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