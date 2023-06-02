Сенат США одобрил законопроект по лимиту госдолга

Сенат США большинством голосов принял законопроект по потолку госдолга, сообщают американские СМИ.

За законопроект, который был разработан в результате переговоров американского президента Джо Байдена и спикера палаты представителей Кевина Маккарти, проголосовали 63 сенатора, 36 выступили "против".

"Приняв этот законопроект, мы избежим дефолта сегодня вечером. Америка может вздохнуть с облегчением", - заявил лидер сенатского большинства, демократ Чак Шумер. - "С самого начала нашей главной целью было избежать дефолта. Последствия дефолта были бы катастрофическими".

Теперь документ отправится на подпись главе Белого дома. О достижении соглашения по лимиту госдолга между Байденом и Маккарти стало известно 28 мая.