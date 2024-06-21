Россия нарушает работу спутниковых сетей Швеции после вступления страны в НАТО

Власти Швеции заявили, что Россия стоит за "вредными помехами", намеренно нацеленными на спутниковые сети страны, которые она впервые заметила через несколько дней после вступления в НАТО в начале этого года. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство располагает письмом от 4 июня, о котором не было известно ранее. В нем Шведское управление почты и телекоммуникаций обратилось в Совет радиорегламента Международного союза электросвязи, базирующийся в Женеве, с просьбой рассмотреть российские помехи на заседании, которое начнется в понедельник.

Агентство пожаловалось на вмешательство России 21 марта. Это было через две недели после того, как страна присоединилась к НАТО.

Шведские власти заявили, что помехи со стороны России и Крыма направлены на три различные спутниковые сети Sirius, расположенные в орбитальной позиции 5 градусов восточной долготы. Эта позиция является одной из основных для спутников, обслуживающих страны Северной и Восточной Европы.

"Эти перебои, безусловно, серьезны и могут рассматриваться как часть более широких российских гибридных действий, направленных против Швеции и других стран. Мы работаем вместе с другими странами, чтобы найти ответ на эти действия", – заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в интервью агентству Bloomberg.

Кристерссон добавил, что перебои повлияли на телевизионное вещание в Украине, которое зависело от спутника, принадлежащего шведской компании, которую он не назвал.

Франция, Нидерланды и Люксембург подали аналогичные жалобы в МСЭ, который координирует глобальное распределение радиочастот и спутниковых орбит. Все страны стремятся обсудить проблему помех на заседании Совета по радиорегламенту на следующей неделе.