Последнее обновление: 14.06.2024 18:55

Министры обороны стран НАТО одобрили план расширения поддержки Украины

Министры обороны стран НАТО одобрили "оперативный план расширения поддержки Украины", который предусматривает большую роль Альянса в поставках оружия и обучении украинских военных. Об этом во время пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

План предусматривает, что в будущем Альянс возьмет на себя международную координацию поставок оружия и тренировок для Вооруженных сил Украины.

Как известно, одобрение "оперативного плана" долгое время блокировала Венгрия, поскольку НАТО принимает все решения консенсусом. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ссылался на то, что инициатива Альянса может привести к "прямой конфронтации" с Россией.

Но перед министерской встречей в Брюсселе Орбан встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и согласился снять вето в обмен на обещание, что Венгрия не будет участвовать в обучении украинцев и финансировать поставки оружия.

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