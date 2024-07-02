Последнее обновление: 02.07.2024 14:18

НАТО назначит ответственного за долгосрочную помощь Украине

Североатлантический альянс (НАТО) планирует назначить ответственного за долгосрочную помощь Украине. Об этом пишет издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации, в числе ряда новых мер, направленных на укрепление долгосрочной поддержки Украины, о которых будет объявлено на саммите в Вашингтоне на следующей неделе, НАТО разместит в Киеве высокопоставленного гражданского чиновника.

Эти меры направлены на укрепление перспектив Украины вступить в альянс, не предлагая ей членства. Они предпринимаются на фоне политического всплеска правых сил в Европе и растущей вероятности того, что бывший президент Дональд Трамп может вернуться в Белый дом и сократить американскую поддержку Украины, пишет издание.

НАТО также создает новое командование в Висбадене (Германия) для координации поставок военной техники Киеву и подготовки украинских войск.

"Основная причина изменений - это защита от Трампа усилий по оказанию помощи Украине", - сказал Иво Даалдер, который с 2009 по 2013 год занимал пост посла США в НАТО.

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