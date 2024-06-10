Последнее обновление: 10.06.2024 14:22

МИД Беларуси обиделся на Францию

МИД Беларуси назвал «ошибочным шагом» решение властей Франции не приглашать представителей Беларуси на 80-летие высадки союзников в Нормандии.

"Данное решение мы рассматриваем как неконструктивный и ошибочный шаг со стороны Франции. Решение является очередным подтверждением недружественной политики Парижа в отношении нашего государства", - заявил в эфире гоств временный поверенный в делах республики во Франции Кирилл Грушевский.

Памятные мероприятия, посвященные 80-летию высадки войск союзников в Нормандии, прошли во Франции 6-7 июня.

"В Елисейском дворце явно колебались, понимая абсурдность отсутствие на памятных мероприятиях представителей стран, внесших огромнейший вклад в победу. Но тем не менее они пошли на это ради своих политических амбиций… Элементами политической игры становятся не только дань памяти советским воинам, но и история и исторические даты в принципе, а также культура, спорт и человеческие связи", - посетовал представитель МИД.

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