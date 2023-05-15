Франция вновь осудила нарушения прав человека в Беларуси

Франция вновь решительно осуждает серьезные нарушения прав человека в Беларуси и соучастие режима Александра Лукашенко в незаконной и неоправданной военной агрессии России против Украины.

Об этом говорится в заявлении посольства Франции в Беларуси.

«Франция с глубокой обеспокоенностью приняла к сведению выводы доклада профессора Эрве Асансио. Он отмечает наблюдающиеся в течение последних двух лет рост ограничений основных свобод и ужесточение репрессий с целью обеспечить контроль белорусского правительства над всем обществом и заставить замолчать всех тех, кто выступает против агрессивной войны России в отношении Украины», - говорится в заявлении.

«Франция решительно привержена делу поощрения и защиты прав человека и основных свобод. Мы в очередной раз настоятельно призываем Беларусь соблюдать свои международные обязанности и обязательства и безотлагательно выполнить рекомендации доклада, выводы которого подкреплены доказательствами, собранными, в частности, Международной платформой подотчетности по Беларуси, начиная с освобождения политических заключенных по гуманитарным соображениям и обеспечения доступа содержащихся под стражей лиц к медицинской помощи», - сказано в заявлении.