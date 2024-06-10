Последнее обновление: 10.06.2024 14:22

КГБ Беларуси задержал школьников, собирающих бомбы для «Исламского государства»

Комитет государственной безопасности РБ по информации спецслужб одной из западных стран задержал школьников, которые собирали взрывные устройства по инструкциям ИГИЛ, сообщило в воскресенье вечером гоств.

Согласно сюжету, спецслужба одной из западных стран направила запрос о помощи и содействии в КГБ Беларуси после того, как выявила несколько Telegram-каналов, распространявших нацистскую идеологию и поддерживающих террористическую группировку "Исламское государство", а также обучающих подписчиков изготавливать взрывчатые вещества.

В результате КГБ задержал зарегистрированных в Беларуси подписчиков этих каналов. Задержанные не стали отрицать свою причастность и рассказали об изготовлении бомб.

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