Гродненский «террорист» имел российский паспорт и 5 кг взрывчатки

Нейтрализованный в Гродно иностранный террорист имел при себе поддельный российский паспорт и 5 кг взрывчатки, сообщило белорусское ТВ со ссылкой на КГБ Беларуси.

Кроме того, в квартире были обнаружены автомат Калашникова, патроны к нему и одна граната Ф-1.

Утверждается, что в феврале КГБ получил сведения о намерениях «беглых экстремистов» переправить из Польши в Беларусь одного из своих сторонников. В поле зрения силовиков попал человек с российским паспортом - Ломакин Алексей Николаевич, 1981 года рождения. Документы были поддельными.

В эфире было заявлено, что террорист проводил разведку и готовил теракты в Гродненском облисполкоме, областном Комитете государственной безопасности (КГБ), в местах жительства силовиков, а также на железнодорожном вокзале и промышленных объектах.

Во время захвата террорист открыл огонь из автомата Калашникова и бросил гранату в сотрудников группы «Альфа. В ходе захвата подозреваемый был ранен, ему была оказана первая помощь, но по дороге в ближайшее медицинское учреждение «преступник скончался».