Мининформ Беларуси разрешил пиратскую трансляцию футбольных матчей чемпионата Европы

Мининформ Беларуси обновил список спортивных мероприятий, права на трансляцию которых принадлежат правообладателями из недружественных стран, следует из постановления ведомства №9 от 5 июня 2024 года.

Речь идет о таких правообладателях как зарегистрированные в Швейцарии Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Согласно документу, белорусское ТВ получило разрешение на пиратскую трансляцию чемпионата Европы по футболу (УЕФА ЕВРО-2024); матчей УЕФА Лиги наций; товарищеских матчей с участием национальной сборной Беларуси по футболу, а также чемпионат мира по пляжному футболу-2024.