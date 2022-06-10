Последнее обновление: 10.06.2022 17:24

Власти РБ лишились возможности транслировать на Европу телеканал «Беларусь-24»

Компания GlobeCast отключила телеканал «Беларусь-24» от спутникового вещания на ряд стран европейского и тихоокеанского региона, сообщает пресс-служба Мининформа РБ.

«Министерство информации Беларуси выражает возмущение односторонним решением компании GlobeCast об отключении телеканала «Беларусь-24» от спутникового вещания на ряд стран европейского и тихоокеанского региона. Более того, администрация данной компании даже не удосужилась официально уведомить своих многолетних партнеров из Белтелерадиокомпании о намерении прекратить сотрудничество», - говорится в сообщении ведомства.

«Подобный беззаконный шаг в отношении белорусского медиа стал очередным проявлением эрозии права и тотальной стерилизации информационного пространства западных стран», - сказано в сообщении.

На Европу вещание телеканала «Беларусь-24» осуществлялось со спутника Hotbird.

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