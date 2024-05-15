Годовая инфляция в Беларуси в апреле 2024 года замедлилась до 5,6%

Потребительские цены на товары и услуги в Беларуси в апреле 2024 года выросли на 0,4% по сравнению с мартом, с начала года – на 2,7%, сообщает Белстат.

Годовая инфляция в апреле составила 5,6%.

Цены на продовольственные товары в апреле выросли на 0,6% к марту и на 2,9% с начала года. Рост цен на еду в годовом выражении (к апрелю 2023 года) составил 6,2%.

В частности, в апреле цены на овощи выросли на 4,4% по сравнению с мартом, фрукты - на 1,6%, макаронные изделия – 0,9%, масло растительное подешевело на 1,6%.

Цены на непродовольственные товары в апреле выросли на 0,4% к марту и на 1,9% с начала года, в годовом выражении – на 3,9%.

В апреле цены на телевизоры выросли на 1,3%, лекарственные препараты - на 0,9%, обувь– 0,7%. Цены на текстильные изделия снизились на 0,7%.

Тарифы на услуги выросли на 0,2% к марту и на 3,2% с начала года, на 6,9% - в годовом выражении.

В апреле цены на санаторно-оздоровительные услуги по сравнению с мартом на 1,6%, медицинские услуги - на 0,8%, услуги связи – 0,4%. Услуги международного туризма подешевели на 0,8%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в апреле 2024 г. по сравнению с мартом 2024 г. составил 100,4%, с декабрем 2023 г. – 101,9%.