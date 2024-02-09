Годовая инфляция в Беларуси в январе 2024 года ускорилась до 5,9%

Потребительские цены на товары и услуги в Беларуси в январе 2024 года выросли на 0,8% по сравнению с декабрем, сообщает Белстат.

Годовая инфляция в январе ускорилась до 5,9%.

Цены на продовольственные товары в январе выросли на 1,3% к декабрю. Рост цен на еду в годовом выражении (к январю 2023 года) составил 6,9%.

В частности, в январе цены на овощи выросли на 6,4% по сравнению с декабрем, фрукты - на 2,5%, напитки алкогольные – 1,8%, яйца куриные – 1,5%.

Цены на непродовольственные товары в январе выросли на 0,4% к декабрю, в годовом выражении – на 3,1%.

В январе цены на печатные издания выросли на 2,7%, лекарственные препараты - на 1,8%, ковры и ковровые изделия – 1,3%. Цены на обувь снизились на 1,0%.

Тарифы на услуги выросли на 0,4% к декабрю, на 7,5% - в годовом выражении.

В январе цены на правовые услуги по сравнению с декабрем выросли на 8,1%, услуги культуры - на 2,5%, санаторно-оздоровительные услуги – 1,7%. Услуги воздушного транспорта подешевели на 2,4%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в январе 2024 г. по сравнению с декабрем 2023 г. составил 100,5%.