Последнее обновление: 15.01.2024 14:36

ЕАБР: Инфляция в РФ является ключевым фактором роста цен в Беларуси

Рост цен в Беларуси сохранится в 2024 году под влиянием таких ключевых факторов как высокий внутренний спрос и инфляция в России, которая является основным торговым партнером Беларуси.

Об этом говорится в комментарии ЕАБР к данным об уровне инфляции в Беларуси на уровне 5,8% по итогам 2023 года.

«Ускорение роста цен происходит на фоне роста внутреннего спроса и высокой инфляции в Российской Федерации - ключевом торговом партнере. Ожидаем, что в 2024 г. инфляционное давление сохранится, но его перенос в цены будет сдерживаться ценовым регулированием», - сказано в комментарии.

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