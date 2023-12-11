Годовая инфляция в Беларуси в ноябре 2023 года ускорилась до 5,4%

Потребительские цены на товары и услуги в Беларуси в ноябре 2023 года выросли на 0,7% по сравнению с октябрем, с начала года рост составил 4,9%, сообщает Белстат.

Годовая инфляция в ноябре ускорилась до 5,4% с 3,7% в октябре.

Цены на продовольственные товары в ноябре выросли на 1,1% к октябрю, с начала года рост цен составил 5,2%. Рост цен на еду в годовом выражении (к ноябрю 2022 года) составил 6,1%.

В частности, в ноябре цены на овощи выросли на 21,4% по сравнению с октябрем, фрукты - на 2,2%, мука пшеничная – 2,1%, макаронные изделия - на 1,3%.

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,4% к октябрю, с начала года - на 2,8%, в годовом выражении цены выросли на 2,4%.

В ноябре цены на синтетические моющие средства выросли на 1,8%, лекарственные препараты - на 1,7%, ковры и ковровые изделия – 1,3%. Цены на обувь снизились на 0,7%.

Тарифы на услуги выросли на 0,2% к октябрю, на 7,2% с начала года и 8,2% в годовом выражении.

В ноябре бытовые услуги по сравнению с октябрем подорожали на 2,0%, жилищно-коммунальные услуги - на 1,1%. Услуги ж/д транспорта подешевели на 2,6%, туристические услуги - на 12,1%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в ноябре 2023 г. по сравнению с октябрем 2023 г. составил 100,2%, с декабрем 2022 г. – 103,4%