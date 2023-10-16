ЕАБР ждет ускорения инфляции в Беларуси

Несмотря на достигнутый в сентябре 2023 года исторический минимум в 2,0% в годовом выражении инфляции в Беларуси уже в октябре начнет ускоряться из-за низкой базы октября предыдущего года.

Такое мнение высказали эксперты ЕАБР.

«С октября 2023 г. годовая инфляция ускорится в силу выхода из расчета низких показателей октября 2022 года», - говорится в еженедельном комментарии банка.

Основными драйверами замедления инфляции в сентябре эксперты называют замедление роста цен на продовольственные товары (2,4% г/г в сентябре по сравнению с 3,4% г/г в августе).

Также отмечается, что по непродовольственным товарам четвертый месяц подряд фиксируется дефляция (минус 2,3% г/г в сентябре после минус 2,6% г/г).