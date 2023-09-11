Годовая инфляция в Беларуси в августе 2023 года замедлилась до 2,3%

Потребительские цены на товары и услуги в Беларуси в августе 2023 года снизились на 0,3% по сравнению с июлем, с начала года рост составил 2,9%, сообщает Белстат.

Годовая инфляция в августе замедлилась до 2,3% с 2,7% в июле.

Цены на продовольственные товары в августе снизились на 1,0% к июлю, с начала года рост цен составляет 2,2%. Рост цен на еду в годовом выражении (к августу 2022 года) составил 3,4%.

В частности, в августе цены на фрукты выросли на 1,1% по сравнению с июлем, на молоко и молочные продукты - на 0,6%. Вместе с тем, сахар подешевел на 1,7%, овощи – на 36,4%.

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,2% к июлю, с начала года - на 1,3%, а в годовом выражении зафиксирована дефляция на уровне 2,6%.

В августе цены на лекарственные препараты выросли на 1,2% по сравнению с июлем, бытовые электротовары – на 0,4%. Цены на текстильные изделия снизились на 0,6%, синтетические моющие средства – на 0,9%.

Тарифы на услуги выросли на 0,3% к июлю, на 6,5% с начала года и 7,2% в годовом выражении.

В августе услуги гостиниц подорожали на 2,6% по сравнению с июлем, ветеринарные услуги – на 2,0%, бытовые услуги – на 0,3%, санаторно-оздоровительные услуги – на 0,2%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в августе 2023 г. по сравнению с июлем 2023 г. составил 100,2%, с декабрем 2022 г. – 102,5%.