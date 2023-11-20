Эксперты ЕАБР назвали причины резкого ускорения инфляции в Беларуси

Повышение цен на продовольствие и услуги, а также выход из-под влияния административного вмешательства в ценообразование в октябре 2022 года стали факторами резкого ускорения инфляции в Беларуси в октябре 2023 года.

Инфляция в Беларуси в годовом выражении в октябре подскочила до 3,7% с 2,0% в сентябре.

«Ключевым фактором стал выход из расчета дефляции в 1%, зафиксированной в октябре прошлого года. В текущем году самым заметным было ускорение роста цен на продовольственные товары, до 4,3% г/г в октябре (2,4% г/г в сентябре), сформировав 1,8 процентного пункта прироста показателя годовой инфляции», - говорится в еженедельном комментарии ЕАБР.

«Также существенный вклад в прирост инфляции (1.9 п.п.) формирует рост цен на услуги, который составил 7,9% г/г в октябре (с 7,6% г/г в сентябре). Замедлилось снижение цен по непродовольственным товарам до 0,3% г/г в октябре (2,3% г/г в сентябре)», - сказано в комментарии.