Последнее обновление: 19.02.2024 13:07

Высокий спрос и инфляция в РФ провоцируют рост цен в Беларуси

Аналитики ЕАБР назвали высокий внутренний спрос и инфляцию в России ключевыми факторами ускорения темпов роста цен в Беларуси.

Годовая инфляция в Беларуси в январе ускорилась до 5,9% после 5,8% в декабре 2023.

«Высокий внутренний спрос и повышенная инфляция в Российской Федерации - ключевом торговом партнере являются основными факторами ускорения темпа роста цен. Ожидаем, что инфляционное давление сохранится, но его перенос в цены будет сдерживаться ценовым регулированием в 2024 году», - говорится в комментарии ЕАБР.

Ранее по теме


<Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование