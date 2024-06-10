Годовая инфляция в Беларуси в мае 2024 года ускорилась до 5,7%

Потребительские цены на товары и услуги в Беларуси в мае 2024 года выросли на 0,1% по сравнению с апрелем, с начала года – на 2,8%, сообщает Белстат.

Годовая инфляция в мае ускорилась до 5,7% после 5,6% в апреле.

Цены на продовольственные товары в мае снизились на 0,04% к апрелю, но выросли на 2,9% с начала года. Рост цен на еду в годовом выражении (к маю 2023 года) составил 6,2%.

В частности, в мае цены на курятину по сравнению с апрелем выросли на 1,3%, кондитерские изделия – 1,1%, фрукты - 0,6%. Овощи подешевели на 12,8%.

Цены на непродовольственные товары в мае выросли на 0,2% к апрелю и на 2,1% с начала года, в годовом выражении – на 4,1%.

В мае цены на печатные издания выросли на 1,6%, синтетические моющие средства - 1,0%, лекарственные препараты – 0,7%. Цены на обувь снизились на 0,6%.

Тарифы на услуги выросли на 0,2% к апрелю и на 3,4% с начала года, на 6,9% - в годовом выражении.

В мае цены на услуги ж/д транспорта по сравнению с апрелем выросли на 3,9%, санаторно-оздоровительные услуги - 1,3%, услуги культуры – 0,7%. Услуги международного туризма подешевели на 1,2%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в мае 2024 г. по сравнению с апрелем 2024 г. составил 100,4%, с декабрем 2023 г. – 102,3%