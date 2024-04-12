Последнее обновление: 12.04.2024 15:40

Лукашенко грозит Украине жестким ответом на удары по инфраструктуре

Беларусь усилила охрану и оборону объектов инфраструктуры у украинской границы и жестко ответит на любые попытки нанести удары по таким объектам.

"Наши беглые, ваши и наши, это мне вчера информацию передали, полякам и прочим покрикивают: давайте по Мозырю ударим, по НПЗ, они же "агрессору" поставляют топливо, для военных нужд в том числе - наша законная цель", - заявил сегодня Лукашенко.

По его словам, он "своих военных позвал» и приказал "Поставьте на позиции все, что у нас есть". "И тогда ответим так, что мало не покажется", - пригрозил он.

Лукашенко также отметил, что Мозырский НПЗ в Беларуси "работает без перебоев, и вы заправляетесь топливом Мозырского НПЗ".

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