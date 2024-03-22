Последнее обновление: 22.03.2024 17:33

Польша за два дня зафиксировала 500 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси

За предыдущие двое суток польские пограничники предотвратили почти 500 попыток нелегально пересечь границу Польши с территории Беларуси, сообщила Погранстража Польши.

20 и 21 марта, пограничники зафиксировали 499 попыток нелегально попасть из Беларуси в Польшу. За два дня до того, 18 и 19 марта, были зафиксированы 242 попытки нелегального пересечения границы.

Латвия недавно также заявила о росте количества попыток нелегальной миграции. Недавно правительство Латвии утвердило план укрепления границы с РФ и Беларусью на сумму в 303 млн евро.

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