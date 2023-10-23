Погранстража Польши в воскресенье развернула в Беларусь 169 мигрантов

Погранстража Польши сообщила о том, что в минувшее воскресенье пресекла 169 попыток нелегального перехода польско-белорусской границы.

"169 человек пытались незаконно перейти границу со стороны Белоруссии. Среди них были граждане Сирии, Йемена и Сомали. Польские пограничники были неоднократно атакованы агрессивными мигрантами", - говорится в сообщении ведомства.

В текущем году нелегальные мигранты с территории Беларуси пытались проникнуть в Польшу 21,8 тыс. раз. Среди задержанных нарушителей были граждане 52 государств. Также задержаны 470 перевозчиков, помогавших мигрантам перейти границу.