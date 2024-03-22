Глава Роскосмоса доложил Лукашенко о починке ракеты

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в ходе телефонного разговора доложил Лукашенко о причинах нештатной ситуации, произошедшей накануне на стартовой площадке космодрома Байконур.

В результате за 20 сек до старта (впервые в истории российской космонавтики) был отменен запуск пилотируемого экипажа корабля "Союз МС-25", в состав которого входит гражданка РБ Марина Василевская.

«Как заявил генеральный директор "Роскосмоса", все недостатки устранены в соответствии с регламентом, который предусмотрен для подобных ситуаций. Заключение госкомиссии будет готово уже сегодня», - говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

Повторные старт экипажа корабля "Союз МС-25" намечен на 23 марта.

«Юрий Борисов заверил, что все пройдет штатно», - сказано в сообщении.