Последнее обновление: 12.04.2022 14:56

Путин поручил Роскосмосу отправить в космос белорусского космонавта

Путин дал поручение Роскосмосу организовать полет в космос на российском корабле представителей Беларуси.

"Прошу Роскосмос обеспечить необходимую подготовку и полет на российском космическом корабле представителей Беларуси", - сказал Путин, отметив, что он обсуждал этот вопрос с Лукашенко, который вместе с президентом РФ находится на космодроме Восточный.

Расплачиваться за полет белорусского космонавта будут специалисты и строители, которых Лукашенко пообещал в сжатые сроки отправить на космодром Восточный в Амурской области.

"За нами не заржавеет", - заявил Лукашенко.



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