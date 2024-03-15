Денежные переводы работающих в Беларусь в 2023 году упали на 40,25%

Личные переводы, полученные гражданами Беларуси из-за границы в 2013 году составили $949,298 млн. и снизились на $197,121 млн. или 17,19% по сравнению с 2022 годом, сообщается в статотчете Нацбанка РБ.

Поступления от оплаты труда (за вычетом подоходного налога и взносов на соцнужды, а также затрат на услуги транспорта) в 2023 году составили $491,727 млн. и выросли на $41,981 млн. или 9,33% по сравнению с 2022 годом.

Кроме того, в 2023 году денежные переводы работающих составили $364,834 млн. и рухнули на 245,722 млн. или 40,25% по сравнению с 2022 годом.

Личные переводы, выплаченные за границу в 2023 году, составили $136,225 млн. и упали на $79,932 млн. или 36,98% по сравнению с 2022 годом. В том числе расходы на оплату труда (за вычетом налогов и расходов на транспорт) составили $19,724 млн. и снизились на $7,666 млн. или 27,99%.

Денежные переводы работающих в Беларуси за границу в 2023 году составили $47,896 млн. и упали на $33,986 млн. или 2,1%.