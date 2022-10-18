Совмин и Нацбанк установили перечень платежей через ЕРИП

Совмин и Нацбанк РБ совместным постановлением №694/22 от 14 октября 2022 года утвердили перечень платежей, подлежащих приему посредством платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве (ЕРИП).

В данный перечень вошли наиболее востребованные населением массовые платежи, совершение которых возможно в том числе посредством платежной системы в ЕРИП, в частности оплата:

обучения на платной основе в учреждениях образования;

медицинских и социальных услуг, оказываемых учреждениями здравоохранения и социального обслуживания на платной основе;

совершенных нотариусами нотариальных действий и услуг правового и технического характера, услуг, оказываемых работниками нотариальных архивов;

услуг радио- и телевещания, телекоммуникационных услуг (стационарная, мобильная связь, глобальная компьютерная сеть Интернет);

входных билетов на спортивно-массовые, культурно-зрелищные мероприятия и лотерейных билетов;

услуг по техническому осмотру автотранспортных средств, агентств по государственной регистрации и земельному кадастру;

погашение задолженности по кредиту и процентов за пользование им;пополнение текущих (расчетных) банковских счетов физических лиц, счетов по учету вкладов (депозитов), электронных кошельков, аккаунтов для совершения операций на криптобиржах, в криптообменниках;

лизинговых платежей, платежей в рамках договоров микрозайма;

за реализацию электронных проездных документов (билетов) на междугородные, международные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, за международные перевозки воздушным транспортом проезд пассажиров, провоз багажа на межрегиональных и региональных линиях бизнес- и эконом-класса, городских, международных линиях железнодорожного транспорта;

пожертвования на благотворительные счета, безвозмездная (спонсорская) помощь, материальная или иная помощь, включая поступления на благотворительные счета, открытые в банках для физических лиц;

плата за жилищно-коммунальные услуги, пользование жилым помещением, арендным жильем, возмещение расходов на электроэнергию, налог за владение собаками, земельный налог, арендная плата за земельные участки, за дополнительные услуги, оказанные на основании заключенных договоров, другие услуги, в том числе коммунальные, предусмотренные законодательством, регулирующим сферы жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.