Нацбанк РБ внес поправки в порядок расчетов наличными

Нацбанк Беларуси утвердил новую Инструкция о порядках ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами.

«Инструкция предусматривает ряд изменений и дополнений, учитывающих практический опыт работы субъектов хозяйствования с наличными денежными средствами», - говорится в комментарии регулятора.

Индивидуальным предпринимателям предоставлено право самостоятельного определения порядка и сроков сдачи наличных белорусских рублей, независимо от того, с какой периодичностью они поступают в кассу (постоянно, непостоянно).

Инструкция также дополнена порядком приема субъектами хозяйствования наличных белорусских рублей, в том числе памятных банкнот, памятных и слитковых (инвестиционных) монет.

Документ содержит порядок отражения в отчете об израсходованных суммах расходов по найму жилого помещения без необходимости представления подтверждающих документов. Также инструкция дополнена нормами, предусматривающими право приема наличных белорусских рублей отдельными субъектами хозяйствования без соблюдения предельно допустимого размера расчетов на протяжении одного дня, но не более 100 базовых величин по каждому платежу.

Соответствующее постановление Нацбанка РБ №472 принято 20 декабря 2023 года и вступит в силу с 1 января 2024 года.