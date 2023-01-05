Нацбанк Беларуси утвердил Инструкцию о порядке оказания платежных услуг на территории страны.

«Документ регулирует деятельность поставщиков платежных услуг, не являющихся финансовыми организациями», - говорится в комментарии НБ РБ к постановлению №453 от 5 декабря 2022 года.

Инструкция в числе прочего определяет:

общие требования к оказанию платежных услуг на территории Республики Беларусь;

правила раскрытия информации об условиях оказания платежных услуг;

финансовые нормативы и их размеры для ППУ;

общие требования к тарифной политике;

требования к обеспечению услуги по выдаче наличных денежных средств организацией торговли (сервиса) через используемое ею кассовое оборудование;

требования по гарантированию завершенности расчетов в платежной системе (по принятым платежам, результатам клиринга);

квалификационные требования и требования к деловой репутации, предъявляемые к должностным лицам ППУ, а также требования к деловой репутации, предъявляемые к его бенефициарным владельцам.

Инструкцией установлены особенности оказания платежных услуг платежными агрегаторами с интернет-площадкой. Для платежных агрегаторов и ППУ по операциям с электронными деньгами определены сроки исполнения платежных обязательств по передаче денежных средств по принятым платежам их получателям.

«Нормами инструкции также установлен размер гарантийного фонда для платежного агрегатора и ППУ, оказывающего платежные услуги эмиссии (создания) платежных инструментов, не являющихся финансовой организацией, государственным органом. Он устанавливается в процентах от среднемесячного оборота денежных средств по принятым платежам и зависит от срока осуществления деятельности в области платежных систем и платежных услуг», - также сказано в комментарии.

Кроме того, постановлением № 453 определено, что действие Закона "О платежных системах и платежных услугах" не распространяется на:

услуги некоммерческих организаций по сбору денежных средств, вносимых физическими лицами в виде взносов, и их передаче на оплату расходов такой организации;

услуги физического лица по сбору денежных средств от иных физических лиц и передаче в адрес организаций торговли (сервиса), если такие услуги не предполагают получение систематической прибыли для всех сторон сделки.