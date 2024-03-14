Власти РБ не смогли продать на аукционе отжатую у британских инвесторов солнечную электростанцию

Белорусские власти не смогли продать на аукционе самую крупную солнечную электростанцию в стране, «отжатую» у частной компании «Солар Лэнд», из-за отсутствия участников.

Стартовая цена на аукционе была указана в объеме 79,751 млн рублей, сообщают белорусские медиа.

Станцию выставили на торги из-за долгов компании-владельца «Солар Лэнд», зарегистрированной в 2015 году для строительства и эксплуатации станции. 100% доли в ней принадлежит британской фирме Сameliaside, которую в свою очередь под проект в зеленой энергетике Беларуси создали британские инвестиционные компании United Green Group и Altоstarta.

Инвестиционный договор с белорусскими властями на возведение станции в Чериковском районе с установленной мощностью в 109 МВт был подписан в 2014 году. Строительство стартовало в 2018 году. В строй станция была введена в сентябре 2021 года, а первым месяцем коммерческой эксплуатации стал февраль 2023 года. Общая сумма инвестиционных затрат на проект оценивалась в 170 млн долларов.

С 2022 года эта частная солнечная электростанция продавала государству электроэнергию. По закону электричество, произведенное за счет возобновляемых источников энергии, оплачивалось производящей его фирме по повышенному тарифу. Так, компания получила от государства за свои услуги почти 15,8 млн рублей. Но после того, как законодательство изменили и отменили повышенные тарифы для такого электричества, власти потребовали у частника вернуть эти деньги. С этого начались длительные судебные разборки, которые стали одной из причин банкротства фирмы.

Прокуратура похвасталась, что национализировала солнечную электростанцию, и пожаловалась, что частник упирался и не хотел отдавать государству. Ранее, компания попала под контрсанкционный список запрещенных к продаже предприятий с инвесторами из недружественных стран.

В 2023 году гражданин Великобритании Киабод Тутонян Машад, который инвестировал в «Солар Лэнд», потребовал от властей Беларуси компенсировать ему сотни миллионов долларов. Он подал соответствующее уведомление о споре 26 июля 2023 года.

15 января 2024 года в Экономическом суде Могилевской области рассмотрели дело против частной компании, у которой в пользу государства отобрали линии электропередачи, а также опоры высоковольтных линий электропередачи. Название фирмы не уточняется, однако речь с большой вероятностью о компании «Солар Лэнд». Иск в суд подавало Министерство энергетики, он касался признания права собственности.

Солнечная электростанция состоит из двух парков — Северного и Южного — и занимает площадь около 220 гектаров.