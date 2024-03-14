Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 14 марта 2024 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,62 копейки или 0,19%, до 3,2361 рубля при объеме торгов $2,2млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,26 копейки или 0,07% до 3,5264 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 516,6 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,39 копейки или 0,09% до 4,4881 рубля за 10 юаней при объеме торгов 11,7 млн. юаней.