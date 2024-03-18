Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 18 марта 2024 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,56 копейки или 0,17%, до 3,2377 рубля при объеме торгов $1,1млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,98 копейки или 0,28% до 3,5103 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 455,1 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,99 копейки или 0,22% до 4,4900 рубля за 10 юаней при объеме торгов 3,5 млн. юаней.