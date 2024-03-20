Белорусский рубль снижается к доллару на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 20 марта 2024 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,43 копейки, или на 0,13%, до 3,2400 рубля при текущем объёме $0,2млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль снижается на 1,09 копейки, или на 0,31%, до 3,5030 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 100 млн. российских рублей.

Курс юаня растет на 0,43 копейки, или на 0,1%, до 4,4863 рубля за 10 юаней при текущем объёме 1,5 млн. юаней.