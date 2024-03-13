Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 13 марта 2024 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,59 копейки или 0,5%, до 3,2222 рубля при объеме торгов $0,8млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,34 копейки или 0,1% до 3,5291 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 215,6 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 1,12 копейки или 0,25% до 4,4747 рубля за 10 юаней при объеме торгов 5 млн. юаней.