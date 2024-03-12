Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 12 марта 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,05 копейки или 0,02%, до 3,2028 рубля при объеме торгов $0,7млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,14 копейки или 0,04% до 3,5321 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 231,9 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,34 копейки или 0,08% до 4,4540 рубля за 10 юаней при объеме торгов 3 млн. юаней.