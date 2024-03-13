Последнее обновление: 13.03.2024 14:25

Литва: Гражданин Литвы мог скончаться в белорусском СИЗО из-за отсутствия медпомощи

Одной из причин смерти гражданина Литвы в белорусском СИЗО могло стать отсутствие необходимой медицинской помощи, сообщают литовские медиа со ссылкой на посла Литвы по особым поручениям в Беларуси Асту Андрияускене.

Согласно информации белорусских властей, житель Вильнюса 1953 года рождения скончался в СИЗО 9 марта. Умерший мужчина был задержан 31 декабря 2023 года на погранпереходе "Бенякони" за незаконное перемещение через границу боеприпасов.

"Гражданин Литвы был задержан в прошлом году, в конце декабря, на литовско-белорусской границе. Посольство получило информацию об этом в январе и, конечно, мы сразу же запросили встречу с этим гражданином Литвы. Мы много раз писали, просили, обращались по поводу встречи. Поскольку нам ее не предоставили, мы написали еще одну ноту", - заявила Аста Андрияускене. Однако, по ее словам, литовским ведомствам был дан ответ, что встреча с задержанным невозможна, поскольку он скончался.

МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах Беларуси, где ему вручили ноту протеста. По информации литовской стороны, консульские работники не были проинформированы о задержании гражданина Литвы, а также о состоянии его здоровья, из-за чего не смогли посетить его в СИЗО. Такими действиями, считают в Вильнюсе, официальный Минск грубо нарушил Венскую конвенцию о консульских сношениях.

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