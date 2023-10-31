Литва вручила Беларуси ноту из-за рассуждений Совбеза РБ о нападении на страну НАТО

Литва вручила ноту протеста Беларуси в связи с высказываниями официальных лиц, в которых содержались угрозы нападения в адрес входящей в НАТО страны.

"В министерство иностранных дел был вызван представитель посольства Белоруссии в Литве, которому вручена нота протеста", - говорится в сообщении МИД Литвы.

Речь идет о высказываниях первого заместителя государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Павла Муравейко на одном из идеологических семинаров, содержание которых были опубликованы изданием "Вечерний Минск".

На семинаре Муравейко напомнил, что Литва перестала выдавать белорусам туристические визы, закрыла часть пограничных переходов, что якобы привело к коллапсу с передвижением транспорта, и "блокировала транзит со стороны Беларуси".

"Литва фактически запретила нам перемещать свои товары через границу. По всем нормам международного права такой шаг относится к экономической агрессии. С точки зрения банальной логики мы имеем все основания, чтобы прорубить жизненно важный для нас коридор (к морю – ред.) силой оружия", – заявил чиновник Совбеза РБ.

По его мнению, "в других условиях" Беларусь никто в мире даже не осудил бы за такие действия, но теперь "пробивать коридор" Беларусь, видимо, не с руки и боязно из-за "беспрецедентного давления со стороны Запада", уточнил Муравейко.

"Эти утверждения могут быть поняты как открытые угрозы нападения на Литву, что является абсолютно неприемлемым", - сказано в сообщении МИД Литвы.