Последнее обновление: 09.03.2024 11:33

Зеленский: Россия совершила политическую оккупацию Беларуси

Путин полностью руководит силовым блоком и войсками в Беларуси, в результате чего Беларусь де-факто утратила суверенитет, заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире итальянского телеканала Rai.

Говоря о кремлевских стратегиях по присоединению к РФ чужих территорий, Зеленский подчеркнул, что “такие вещи” Москва делает “силой оружия или политически”.

“То, что он сделал в Беларуси, это без жертв и без крови. Это пока что”, — сказал украинский президент.

По его словам, Россия совершила “дипломатическую оккупацию” Беларуси, в результате которой “независимая страна” потеряла суверенитет.

Интервью 8 марта было опубликовано в ютуб-канале офиса главы украинского государства.

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