МВД Беларуси обвиняет Украину и Польшу в вербовке белорусов для терактов в РФ

МВД Беларуси утверждает, что спецслужбы Польши и Украины вербуют белорусских граждан для совершения терактов в Беларуси и России.

"Спецслужбы других государств - украинские спецслужбы, польские - используют наших граждан для совершения преступлений как на территории Республики Беларусь, так и в большей степени на территории Российской Федерации. Этих лиц, которых удается им спровоцировать на совершение преступлений, ищут с помощью интернета", - заявил в эфире гоств начальник главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД РБ Андрей Ананенко.

По его словам, речь идет о терактах на объектах критической инфраструктуры.

"Это, как правило, железные дороги, предприятия и так далее. Мы видим в этом направлении определенные негативные тенденции, а именно использование наших граждан для совершения этих тяжких преступлений", - сказал он.