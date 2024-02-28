МИД Беларуси грозит новыми судами над уехавшими из страны из-за новых санкций

МИД Беларуси пригрозил новыми заочными судебными процессами в отношении лиц, выступающих за введение новых санкций против властей Беларуси по итогам так называемых выборов.

«…изучены однотипные заявления Евросоюза и отдельных стран-членов в связи с состоявшимися в нашей стране выборами. Приняты во внимание очередные заключения Совета ЕС и решение о продлении незаконных санкций... Незаконные ограничительные меры, которые вводятся против Беларуси, являются предметом изучения правоохранительных органов и могут стать легитимным основанием для новых уголовных дел в отношении инициировавших их лиц, в том числе уже осужденных за схожие преступления», - говорится в заявлении МИД РБ.

Ведомство также прямо обвиняет ЕС в поддержке преступников, а также неонацистов в Украине.

«Взаимодействие с некоторыми лицами, получающими убежище и внешнее финансирование в Польше и Литве, а также призывающими и осуществляющими доказанную деятельность по свержению законной власти и слому конституционного строя в Беларуси вооруженными или террористическими методами означает, что Евросоюз осознанно поддерживает преступников», - сказано в заявлении.

«Серьезную озабоченность у белорусской стороны вызывает поддержка Брюсселем неонацистов и националистической политики политического руководства Украины», - отмечается в заявлении.

Кроме того, МИД РБ допускает вмешательство в электоральный процесс в ЕС.

«Остается надеяться, по итогам электоральных кампаний в 2024 году в Брюсселе появятся более ответственные и здравомыслящие политики, которые будут способны вернуться к развитию прагматичных отношений со своими соседями», - подчеркивается в заявлении.