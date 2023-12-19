Новый пакет санкций ЕС задел 12 белорусских чиновников и военных

Одобренный ЕС 12-й пакет санкций против России вводит рестрикции в отношении 2 белорусских чиновников и военных.

В частности, в санкционные списки включены председатель КГК Василий Герасимов, первый заместитель госсекретаря Совбеза Павел Муравейко, заместитель госсекретаря Совбеза Александр Рахманов, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Валерий Ревенко, первый замглавы Государственного военно-промышленного комитета Олег Мищенко, зампред ГВПК Вячеслав Россолай, начальники брестского и гомельского филиалов «Белаэронавигации» Александр Докучиц и Владимир Череухин.

Также, рестрикции вводятся в отношении замначальника генштаба ВС Сергея Лагодюка, командира 61-й авиабазы в Барановичах Леонида Давидовича, начальник 230-го общевойскового полигона Алексея Лабко и начальника 174-го учебного полигона ВВС и войск ПВО Виталия Ефанова.